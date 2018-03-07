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«ديوان المظالم»: 131 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

«ديوان المظالم»: 131 وظيفة شاغرة للرجال والنساء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، توفر (131) وظيفة شاغرة للرجال والنساء على المرتبتين الرابعة والسادسة لعدد من المسميات ترغب في شغلها بالمؤهلين المتخصصين عن طريق المسابقة الوظيفية؛ وذلك في المقرات التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، وعرعر، ووادي الدواسر، وسكاكا، وأبها، وحائل، وتبوك.

وأهابت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، كل من تتوافر لديه الشروط المطلوبة التالية، التقدم لشغل الوظيفة وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد أكمل الـ 18 عاماً ولا يتجاوز عمره 35 عاماً في وظائف المرتبة السادسة، ولا 30 عاماً في وظائف المرتبة الرابعة، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة وفقاً للائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية،وأن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، إضافةً إلى توفر الدورات أو البرامج الإعدادية التي تتطلبها الوظيفة، ومجيداً لاستخدام الحاسب الآلي والنسخ، وأن يكون حاصلاً على خطاب معادلة لدرجة البكالوريوس من وزارة التعليم لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 1439هـ عند الساعة السابعة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس 28/ 6/ 1439هـ عند الساعة الثالثة مساءً، وذلكعلى الرابط من هنا

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