نصف مليون ريال تكلفة مريض الكلى الواحد سنوياً

تواصل – الرياض:

قالت وسام البدر، المدير الطبي للمنطقة الشرقية مدير برنامج العناية بتوصيلات الغسيل الكلوي في «دافيتا كير» السعودية، ‘‘إن تكلفة مريض الكلى الواحد تبلغ نحو نصف مليون ریال للغسيل السنوي‘‘.

جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى «دافيتا» للرعاية الصحية السنوي في نسخته الثانية، بالشراكة مع وزارة الصحة بحضور مجموعة من الخبراء والشركاء والأطباء من «دافيتا» ومن جميع أنحاء العالم.

وعن زراعة الكلى، أكدت البدر أن نسبتها جداً ضئيلة مقارنة بمعدلات مرضى الفشل الكلى، حيث يبلغ عدد مرضى الكلى حاليا 17 ألفاً على مستوى المملكة سنوياً، وفي معدل تزايد بنسبة 10 % في مناطق المملكة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وبينت أن نسبة الذين يحصلون على زراعة الكلى في المملكة من قِبَل متبرعين تمثل أقل من ٥ ،% مشيرة إلى أن هناك نقصاً في ثقافة التبرع من المتوفين دماغياً.

وأوضحت أن الزراعة في الخارج تعتبر غير قانونية في معظم الدول، مؤكدة أن نسبة الذين يتجهون للخارج لزراعة الكلى تمثل 5.2.%