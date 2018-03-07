أعراض الإصابة بالاكتئاب لدى الرجال

تواصل – وكالات:

أشار الاتحاد الألماني للصيادلة إلى أن إصابة الرجل بالاكتئاب تظل غير معروفة لفترة طويلة، نظراً لاختلاف أعراض الاكتئاب لدى الرجال عن الأعراض التي تظهر لدى النساء.

فإلى جانب الأعراض الشائعة، مثل اضطرابات النوم والقلق الشديد، فإن السلوك المتهور أو التصرفات العدوانية أو المحفوفة بالمخاطر تعتبر من أعراض الاكتئاب لدى الرجال. ومن ضمن أعراض الاكتئاب الاستغراق في العمل أو الوقوع في شرك إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية.

ونظراً لأن هذه السلوكيات تعتبر ذات طابع ذكوري، فإنه يصعب تشخيص حالة الإصابة بالاكتئاب في البداية لدى الرجال، علاوة على أن الكثير من الرجال يعانون من الاكتئاب دون الشعور بالحزن، وبالتالي يكون من الصعب على المعالجين التعرف على حالتهم المرضية.

وتظهر علامات الاكتئاب لدى الرجال من خلال الأعراض الجسدية مثل الصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والدوار وآلام الصدر وعسر الهضم.

ونصح الاتحاد الألماني للصيادلة بضرورة التحدث مع طبيب العائلة حول هذه الأعراض، لاستبعاد أية أسباب عضوية لهذه الأعراض، كما يمكن اللجوء إلى العلاج السلوكي للتخلص من الاكتئاب.