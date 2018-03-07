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العمل: ضبط 12 ألف مخالفة لقراري التوطين وتأنيث المحال

العمل: ضبط 12 ألف مخالفة لقراري التوطين وتأنيث المحال
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تواصل – واس:

ضبطت الحملات التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 12224 مخالفة شملت قراري التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلتها الثالثة، إذ بلغت مخالفات التوطين 3391 مخالفة، بنسبة 28% من إجمالي المخالفات المضبوطة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7163 مخالفة بنسبة 58% من إجمالي المخالفات المضبوطة، فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1670 مخالفة بنسبة 14% من إجمالي المخالفات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “إن الحملات التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 85139 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار ” توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار”.

وبيّن أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 69886 منشأة بنسبة 82%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 15253 منشأة بنسبة 18% , داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر، أن المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي، لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية

والحقائب والجوارب النسائية ، والملابس النسائية الجاهزة ، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية ، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات” التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

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