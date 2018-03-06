الأربعاء.. أمير الرياض يفتتح جسر تقاطع التخصصي مع طريق مكة

تواصل – فريق التحرير:

يفتتح الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، صباح غد الأربعاء، مشروع جسر تقاطع شارع التخصصي مع طريق مكة المكرمة والذي نفذته أمانة منطقة الرياض، وفق ما ذكرت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وسيسهم الجسر، الذي يبلغ طوله 920 متراً، في تحسين كفاءة الحركة المرورية شمالاً وجنوباً، ويوفّر انسيابية أكبر في التنقل دون الحاجة للتوقف عند التقاطع، وسيقلل من مدة الرحلات التي يقضيها السكّان أثناء توجههم إلى العديد من الوجهات الخدمية والتجارية في المنطقة المحيطة بالجسر.

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