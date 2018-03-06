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توقعات برياح مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة غداً

توقعات برياح مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة غداً
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة، غداً الأربعاء؛ مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت، أن الغيوم ستكسو سماء جنوب وغرب المملكة، مع فرص لتكاثر سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أنَّ الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي فالرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

 

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