السيطرة على حريق في مستودع سيارات بمكة 

تواصل – واس:

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة اليوم، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في مستودع للسيارات بمدخل ملكان .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أنه تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغاً” مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بمدخل ملكان وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع مبني من الطوب ومسقوف بالصاج بداخله مجموعة من السيارات تقدر مساحته بـ 50 متراً مربعاً يحتوي على مجموعة من السيارات.

وأضاف الشريف أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح – ولله الحمد – والحيلولة دون امتداد النار للمستودعات المجاورة، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لتقديم خدماتها بكل سلاسة حفاظاً على أرواحهم, والاهتمام بتوفير وسائل السلامة المهنية للعاملين في المستودعات، متمنياً السلامة للجميع .