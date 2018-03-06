غارقاً في دمائه.. مشاهد مؤلمة لانتشال شاب سوري من تحت الأنقاض (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمير المدينة يوجه بمحاسبة المتسببين في بث خبر تنظيم عرض أزياء

أمير المدينة يوجه بمحاسبة المتسببين في بث خبر تنظيم عرض أزياء

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى بريطانيا في زيارة رسمية

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى بريطانيا في زيارة رسمية

10 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف عليها

10 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف عليها

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

غارقاً في دمائه.. مشاهد مؤلمة لانتشال شاب سوري من تحت الأنقاض (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو، نشره الدِّفَاع الْمَدَنِيّ السوري، فِي ريف دمشق، الْيَوْم الثلاثاء، مشاهد مؤلمة لانتشال شاب من تحت الأنقاض وَهُوَ غارق فِي دمائه بالغوطة الشرقية لريف دمشق.

جاءت عملية الإنقاذ – بِحَسَبِ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ – فِي مَدِينَة حرستا، بعد تعرضها لقصف عنيف من طائرات النِّظَام السُورِيّ ورُوسْيَا، وذلك ضمن الحملة العَسْكَرِيَّة التي تشهدها المِنْطَقَة.

وكانت منظمات حقوقية سورية، أكدت مَقْتَل أكثر من 750 مَدَنِيّاً خلال أسبوعين فِي قصف رُوسْيَا والنِّظَام على الغوطة الشرقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«إندبندنت»: لقاء ولي العهد برئيسة وزراء بريطانيا قد ينهي الأزمة السورية

«إندبندنت»: لقاء ولي العهد برئيسة وزراء بريطانيا قد ينهي الأزمة السورية

مقتل 14 مدنيًا بغارات جديدة لنظام الأسد على الغوطة الشرقية

مقتل 14 مدنيًا بغارات جديدة لنظام الأسد على الغوطة الشرقية

العراق.. ضبط شاب يبيع فتاة بـ7 آلاف دولار

العراق.. ضبط شاب يبيع فتاة بـ7 آلاف دولار

سوريا.. مقتل العشرات من قوات «بشار» في هجوم للمعارضة بالغوطة

سوريا.. مقتل العشرات من قوات «بشار» في هجوم للمعارضة بالغوطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد
10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد
الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري
مقالات

الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>