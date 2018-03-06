غارقاً في دمائه.. مشاهد مؤلمة لانتشال شاب سوري من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو، نشره الدِّفَاع الْمَدَنِيّ السوري، فِي ريف دمشق، الْيَوْم الثلاثاء، مشاهد مؤلمة لانتشال شاب من تحت الأنقاض وَهُوَ غارق فِي دمائه بالغوطة الشرقية لريف دمشق.

جاءت عملية الإنقاذ – بِحَسَبِ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ – فِي مَدِينَة حرستا، بعد تعرضها لقصف عنيف من طائرات النِّظَام السُورِيّ ورُوسْيَا، وذلك ضمن الحملة العَسْكَرِيَّة التي تشهدها المِنْطَقَة.

وكانت منظمات حقوقية سورية، أكدت مَقْتَل أكثر من 750 مَدَنِيّاً خلال أسبوعين فِي قصف رُوسْيَا والنِّظَام على الغوطة الشرقية.