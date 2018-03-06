«المنيع» يحسم مسألة زيارة «النساء» للقبور (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي، عضو هَيْئَة كبار العلماء، أن أَي حديث للسماح بالنساء بزيارة القبور هو مخالفة صريحة لحديث النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): “لعن الله زوارات القبور”.

وأَوْضَحَ “المنيع” فِي لِقَائِه ببرنامج “يستفتونك” على قَنَاة “الرسالة” أن السبب فِي ذلك “أن المرأة قَوِيَّة العاطفة، لذلك عندما تزور الموتى لا سيما أَقَارِبها ترتكب شَيئاً مِمَّا هو محرم، والغالب يكون لديها نياح، وحزن وغم وتعبر عن ذلك بالصياح”.

وأَضَافَ: “وبناءً عليه الحمد لله الأَمْر واضح وينبغي لنا أن نُعنى بالثوابت الشَّرْعِيَّة وعدم التعرض لها، فتعرضنا لهذه الثوابت التي هي محل إقرار وأخذ من غالب علماء المسلمين أمر خاطئ؛ لذلك ينبغي لنا أن نحترم ثوابتنا وأحكام شرعنا”.