الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمير المدينة يوجه بمحاسبة المتسببين في بث خبر تنظيم عرض أزياء

أمير المدينة يوجه بمحاسبة المتسببين في بث خبر تنظيم عرض أزياء

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى بريطانيا في زيارة رسمية

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى بريطانيا في زيارة رسمية

10 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف عليها

10 قرارات في مجلس الوزراء اليوم.. تعرَّف عليها

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»

الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وكالة وَزَارَة الدَّاخِلِيَّة للأحوال المَدَنِيّة، من تغيير المهنة على خلاف الواقع، مُؤكّدَةً أنها تعد جريمة تزوير.

وقَالَت الوكالة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “عزيزي المواطن.. تعديل المهنة على خلاف الواقع، تزوير يعرضك للغرامة والحبس”.

يُذْكَرُ أَنَّ وكالة الأحوال المَدَنِيّة تعتمد آلية إِلِكْتُرُونِيّة عن طريق شبكة الإِنْتَرْنِت لتعديل المهن بواسطة القطاع نفسه الذي يتبع له الموظف، وتتيح الخِدْمَة للقطاعات العَسْكَرِيَّة توفير معلومات لمَنْسُوبيها من سجلات الأحوال المَدَنِيّة، وتمنحها صلاحية التعديل والاستفسار فِي مَا يتعلق بالمهنة كل حَسْبَ حاجته، وذلك بتزويد الموظفين المختصين فِي تلك القطاعات بصلاحية الدخول على هذه الخِدْمَة لإتمام الإجراء المطلوب فِي بداية الخِدْمَة ونهايتها دون حضور الموظف لإِدَارَة الأحوال المَدَنِيّة.

 

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

جازان.. الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزوير الإقامات والجوازات

جازان.. الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزوير الإقامات والجوازات

رئيس محكمة يتهم مواطناً بالتزوير بسبب «عنوان خاطئ»

رئيس محكمة يتهم مواطناً بالتزوير بسبب «عنوان خاطئ»

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد
10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد
الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري
مقالات

الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>