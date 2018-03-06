الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وكالة وَزَارَة الدَّاخِلِيَّة للأحوال المَدَنِيّة، من تغيير المهنة على خلاف الواقع، مُؤكّدَةً أنها تعد جريمة تزوير.

وقَالَت الوكالة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “عزيزي المواطن.. تعديل المهنة على خلاف الواقع، تزوير يعرضك للغرامة والحبس”.

يُذْكَرُ أَنَّ وكالة الأحوال المَدَنِيّة تعتمد آلية إِلِكْتُرُونِيّة عن طريق شبكة الإِنْتَرْنِت لتعديل المهن بواسطة القطاع نفسه الذي يتبع له الموظف، وتتيح الخِدْمَة للقطاعات العَسْكَرِيَّة توفير معلومات لمَنْسُوبيها من سجلات الأحوال المَدَنِيّة، وتمنحها صلاحية التعديل والاستفسار فِي مَا يتعلق بالمهنة كل حَسْبَ حاجته، وذلك بتزويد الموظفين المختصين فِي تلك القطاعات بصلاحية الدخول على هذه الخِدْمَة لإتمام الإجراء المطلوب فِي بداية الخِدْمَة ونهايتها دون حضور الموظف لإِدَارَة الأحوال المَدَنِيّة.

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