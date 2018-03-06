شرطة تبوك توضح تفاصيل فيديو «طفلا الشرفة»

تواصل – فريق التحرير:

قَالَت شرطة تبوك، إنها تَوَصَّلَت إِلَى صاحب المنزل الذي شَهِدَ واقعة تعلق طفلين بأحد نوافذه وهما يبكيان، فِي مقطع متداول، وتبين أنه والد الطفلين، وَأكَّدَ أنهما لم يتعرضا إِلَى أَيْ تعنيف أو إيذاء من أَي شخص.

وأَوْضَحَت، أن صاحب المنزل، عقب استدعائه من قبل الشرطة، أكَّدَ أن والدتهما مقيمة معهم فِي المنزل، مَا يدحض المزاعم الواردة فِي الفيديو المتداول.

وكانت وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، أَعْلَنَت، فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، الْيَوْم، أن وحدة الحماية الاجْتِمَاعِيّة فِي تبوك، بَاشَرَت حَالَة الطفلين، متعهدة باتّخاذ الإِجْرَاءَات التي تضمن سلامتهما.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، فِي تَغْرِيدة له الْيَوْم: “‏بَاشَرَت وحدة الحماية الاجْتِمَاعِيّة فِي تبوك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حَالَة أطفال تم وضعهم فِي نافذة منزل.

وبيَّن “أنه سيتم اتّخاذ الإِجْرَاءَات التي تضمن سلامة الأطفال، كما سيتم التعامل مع هذه الحَالَة وَفْقاً لنظام حماية الطفل”.

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