قتل مُهرِّب هروين باكستاني تعزيراً في مكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

قتل مُهرِّب هروين باكستاني تعزيراً في مكة

قتل مُهرِّب هروين باكستاني تعزيراً في مكة
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مُهرِّب كمية من الهروين المخدّر بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / فضل هادي قينوس – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهروين المخدر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / فضل هادي قينوس، اليوم الثلاثاء 1439/6/18هـ، في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ «القتل تعزيراً» في مهرب مخدرات سوري بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيراً» في مهرب مخدرات سوري بتبوك

«مدني مكة»: لم نسجل أي بلاغات.. واستمرار الأمطار حتى الفجر

«مدني مكة»: لم نسجل أي بلاغات.. واستمرار الأمطار حتى الفجر

«الإنذار المبكر» ينبّه: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة والشرقية

«الإنذار المبكر» ينبّه: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة والشرقية

مرضى يشكون نقص الأدوية بمكة.. والصحة ترد

مرضى يشكون نقص الأدوية بمكة.. والصحة ترد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد
الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري
مقالات

الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري

المزيد
تسويق الذات.. خدعة كبرى
مقالات

تسويق الذات.. خدعة كبرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>