«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر

«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر
0

تواصل – متابعات:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن السماح لمستفيدي التمويل المدعوم، بتأجيل سداد القروض بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، لفترة تصل إلى ستة أشهر من بداية الاستفادة من القرض.

وقال مسؤول في الصندوق، وفقاً لـ “الاقتصادية”، إن هذه الخطوة أحد الامتيازات والإجراءات التي عمل عليها الصندوق والمؤسسات التمويلية المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، بهدف التسهيل على مستفيدي الصندوق العقاري.

وعلى هامش معرض “بيتك جاهز” الذي انطلق يوم الخميس الماضي لمدة خمسة أيام في العاصمة الرياض، أوضح لـ “الاقتصادية” عدد المصارف السعودية المشاركة في المعرض، أن إجراءات البناء الذاتي لمن أسعار أراضيهم تقل عن 500 ألف ريال، تتمثل في صرف مبلغ التمويل عن طريق عدة دفعات، مشيرة إلى أن كل دفعة ترتبط بنسبة بناء معينة يجب أن يصل لها المستفيد حتى يتم صرف الدفعات المتبقية.

وعلى المستفيد تقديم ثلاثة عروض من المقاولين الراغبين في بناء المنزل، تتضمن في طياتها (قيمة البناء، وعدد الدفعات، ومدة البناء).

من جانبهم أبدى عدد من مستفيدي الصندوق العقاري في المعرض، رضاهم عن آلية التمويل الجديدة المتعلقة بالبناء الذاتي أو شراء الوحدات السكنية، الأمر الذي أسهم في قيام عديد من المسجلين في قوائم الصندوق بتوقيع عقود تمويلهم مع المصارف في أثناء زيارتهم لمعرض “بيتك جاهز”، في حين ما زال عدد منهم متردد بسبب عدم دخول الصندوق كطرف ثالث ضامن للأرباح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة

«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة

«الإسكان» و«العقاري» يطلقان خدمة «تمويل المتقاعدين»

«الإسكان» و«العقاري» يطلقان خدمة «تمويل المتقاعدين»

«الصندوق العقاري»: العمل جارٍ على رفع سقف التسجيل في خدمة «عجلها»

«الصندوق العقاري»: العمل جارٍ على رفع سقف التسجيل في خدمة «عجلها»

«العقاري» يوضح طريقة التعامل مع المتعثرين.. هل يتوقف الدعم؟

«العقاري» يوضح طريقة التعامل مع المتعثرين.. هل يتوقف الدعم؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد
الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري
مقالات

الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري

المزيد
تسويق الذات.. خدعة كبرى
مقالات

تسويق الذات.. خدعة كبرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>