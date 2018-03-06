«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن السماح لمستفيدي التمويل المدعوم، بتأجيل سداد القروض بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، لفترة تصل إلى ستة أشهر من بداية الاستفادة من القرض.

وقال مسؤول في الصندوق، وفقاً لـ “الاقتصادية”، إن هذه الخطوة أحد الامتيازات والإجراءات التي عمل عليها الصندوق والمؤسسات التمويلية المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، بهدف التسهيل على مستفيدي الصندوق العقاري.

وعلى هامش معرض “بيتك جاهز” الذي انطلق يوم الخميس الماضي لمدة خمسة أيام في العاصمة الرياض، أوضح لـ “الاقتصادية” عدد المصارف السعودية المشاركة في المعرض، أن إجراءات البناء الذاتي لمن أسعار أراضيهم تقل عن 500 ألف ريال، تتمثل في صرف مبلغ التمويل عن طريق عدة دفعات، مشيرة إلى أن كل دفعة ترتبط بنسبة بناء معينة يجب أن يصل لها المستفيد حتى يتم صرف الدفعات المتبقية.

وعلى المستفيد تقديم ثلاثة عروض من المقاولين الراغبين في بناء المنزل، تتضمن في طياتها (قيمة البناء، وعدد الدفعات، ومدة البناء).

من جانبهم أبدى عدد من مستفيدي الصندوق العقاري في المعرض، رضاهم عن آلية التمويل الجديدة المتعلقة بالبناء الذاتي أو شراء الوحدات السكنية، الأمر الذي أسهم في قيام عديد من المسجلين في قوائم الصندوق بتوقيع عقود تمويلهم مع المصارف في أثناء زيارتهم لمعرض “بيتك جاهز”، في حين ما زال عدد منهم متردد بسبب عدم دخول الصندوق كطرف ثالث ضامن للأرباح.