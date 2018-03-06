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جثة «صالح» تُفجّر خلافًا حادًّا بين الحوثيين وقيادات «المؤتمر» المنشقين

جثة «صالح» تُفجّر خلافًا حادًّا بين الحوثيين وقيادات «المؤتمر» المنشقين
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، عن رفض الحوثيين طلب قيادات الحزب المنشقين في صنعاء، الإفراج عن جثة صالح وأقاربه المختطفين منذ أحداث ديسمبر العام الماضي، وإعادة الأموال والأرصدة التي نُهبت؛ ما أثار ردة فعل غاضبة من قبل أعضاء المؤتمر الذين يرغبون بالاحتفاظ بجثة صالح أسوة بجثة زعيم الانقلابيين الصريع حسين بدر الدين الحوثي.

وبحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘، اليوم الثلاثاء، اكتفى المنشقون من حزب المؤتمر بإصدار بيان، أمس الأول، مطالبين بضرورة تسليم جثمان صالح ودفنه وإطلاق سراح أولاده وأقاربه، وكذلك جثامين أولاد الشيخ ناجي جمعان وإطلاق ما تبقى من المعتقلين وتسليم ممتلكات وأموال المؤتمر.

يأت ذلك في الوقت الذي بدأ أنصار وقيادات المؤتمر في الداخل بالتوجه إلى محافظة تعز وإعلان تأييدهم للشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي، عبر بيان أعقب اجتماعاً عُقد في تعز نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب ‘‘الصحيفة‘‘ من المتوقع أن تخرج هذه اللقاءات بصيغة موحدة تؤدي إلى التوافق على قيادات موحدة وتكليف وفد مشترك ومستقل عن الحوثي في أي لقاءات سياسية مستقبلية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما ينفذ وصية الرئيس الراحل ويتواكب مع أهداف وتطلعات الشعب اليمني ورؤية الشرعية والتحالف لإيجاد حلول سلمية للأزمة.

كما تتواصل المشاورات بين قيادات المؤتمر المؤيدة للشرعية في الخارج والقيادات الأخرى، إذ تحتضن القاهرة لقاءات متواصلة بينهم.

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