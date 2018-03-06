استفتاء: 52% يتابعون «خبراء الطقس».. و30% فقط لـ«الأرصاد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

هل علبة المناديل وقاعدة الجوال على «طابلون السيارة» مخالفة؟

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

العثور على الفتاتين الهاربتين من «ضيافة جدة»

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

استفتاء: 52% يتابعون «خبراء الطقس».. و30% فقط لـ«الأرصاد»

استفتاء: 52% يتابعون «خبراء الطقس».. و30% فقط لـ«الأرصاد»
0

تواصل – الرياض:

أظهر استفتاء أُجري على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن 52% من المستخدمين يتابعون خبراء الأرصاد لمعرفة أحوال الطقس، بينما تحتل ‘‘هيئة الأرصاد‘‘ المرتبة الثانية بنسبة 30%، وفي المرتبة الثالثة كافة المصادر الأخرى بنسبة 18%.

من جهته أكد الباحث الفلكي عبدالعزيز المرمش الشمري، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أحوال الطقس لا تخضع لنظام معين وهي متغيرة، مضيفاً أن هناك العديد من المواقع العالمية تتمتع بالمصداقية في هذا الشأن، مثل موقع “ناسا” والـ”BBC” والأوروبي وغيرها بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وكشف، أن وجود صور الأقمار الصناعية الطبيعية التي تعطي صور السحاب أولا بأول هي الأساس الذي يستعين بها خبراء الطقس وهواة التوقع على وضع تقريرهم وتنشر أخبارهم في مواقع ‘‘طقس العرب‘‘ و‘‘البراري‘‘ و‘‘مكشات‘‘ وغيرها، إلى جانب خبراء مصلحة الأرصاد الجوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تشفير رادارات «الأرصاد» يغضب هواة الطقس.. والهيئة: هذه أسبابنا 

تشفير رادارات «الأرصاد» يغضب هواة الطقس.. والهيئة: هذه أسبابنا 

«الأرصاد» تحذر من معلومات غير دقيقة عن «أمطار آخر الشهر»

«الأرصاد» تحذر من معلومات غير دقيقة عن «أمطار آخر الشهر»

«مصلح» يعلن بملتقى جدة: نادٍ لهواة الطقس تحت مظلة «هيئة الأرصاد»

«مصلح» يعلن بملتقى جدة: نادٍ لهواة الطقس تحت مظلة «هيئة الأرصاد»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد
الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري
مقالات

الإعلام الجديد وأدواره فِي العمل الخيري

المزيد
تسويق الذات.. خدعة كبرى
مقالات

تسويق الذات.. خدعة كبرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>