استفتاء: 52% يتابعون «خبراء الطقس».. و30% فقط لـ«الأرصاد»

تواصل – الرياض:

أظهر استفتاء أُجري على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن 52% من المستخدمين يتابعون خبراء الأرصاد لمعرفة أحوال الطقس، بينما تحتل ‘‘هيئة الأرصاد‘‘ المرتبة الثانية بنسبة 30%، وفي المرتبة الثالثة كافة المصادر الأخرى بنسبة 18%.

من جهته أكد الباحث الفلكي عبدالعزيز المرمش الشمري، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أحوال الطقس لا تخضع لنظام معين وهي متغيرة، مضيفاً أن هناك العديد من المواقع العالمية تتمتع بالمصداقية في هذا الشأن، مثل موقع “ناسا” والـ”BBC” والأوروبي وغيرها بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وكشف، أن وجود صور الأقمار الصناعية الطبيعية التي تعطي صور السحاب أولا بأول هي الأساس الذي يستعين بها خبراء الطقس وهواة التوقع على وضع تقريرهم وتنشر أخبارهم في مواقع ‘‘طقس العرب‘‘ و‘‘البراري‘‘ و‘‘مكشات‘‘ وغيرها، إلى جانب خبراء مصلحة الأرصاد الجوية.