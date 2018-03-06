توقعات بارتفاع أعداد الأطباء السعوديين 100% خلال 10 سنوات

تواصل – الرياض:

توقعت دراسة حديثة قامت بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة تتجاوز الـ100 %، من إجمالي العدد الموجود حالياً والبالغ 25249 طبيباً وطبيبة، ليصبح 50810 خلال العام 2027.

وكشفت الدراسة، وفقاً لـ”الوطن”، أن عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين بنهاية العام الماضي 2017، وصل إلى 93966 طبيباً وطبيبة، منهم 25249 سعودياً، أي ما يمثل 26.8 % من إجمالي الأطباء، فيما كان عدد غير السعوديين 68717 طبيباً وطبيبة.

وبيَّنت دراسة «القوى العاملة من الأطباء خلال العشر سنوات المقبلة»، أن المملكة تحتاج إلى تقليل نسبة الأطباء غير السعوديين بنسبة 6.8 % سنوياً حتى عام 2027، لتحافظ على تحقيق نسبة 1:500 «طبيب واحد مقابل 500 من السكان» بنسبة 60 % من الأطباء السعوديين.

وأوضحت الأرقام الإحصائية للدراسة أن إجمالي عدد الأطباء المتخصصين في مجالات الطب البشري المختلفة بلغ 52619 طبيباً وطبيبة، وهو ما يمثل 55% من إجمالي عدد الأطباء في المملكة، بينما كانت النسبة المتبقية تمثل عدد الأطباء غير المتخصصين.

وبلغ عدد الأطباء المتخصصين منهم في الطب الباطني والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال «سعوديون وغير سعوديين» 18717 طبيباً وطبيبة، فيما بلغ عدد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة 1890 طبيباً وطبيبة.