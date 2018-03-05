خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق

تواصل- واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء بجمهورية العراق، جدد فيه -حفظه الله- دعم المملكة وحدة العراق ونماءه واستقراره، وعلى ضرورة تمسك الجميع بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه، كما أكد – أيده الله – على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين السعودي والعراقي.

من جهته أعرب دولة رئيس الوزراء العراقي على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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