ولي العهد: حرب اليمن قاربت على النهاية

تواصل – وكالات:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الحرب في اليمن قاربت على النهاية، بعد أن حققت أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية.

وقال ولي العهد، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين في القاهرة، إن “التحالف الذي تقوده المملكة يقترب من إنهاء العمل في اليمن”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور المصرية”.

وهاجم ولي العهد في تصريحاته للإعلاميين تصرفات إيران، واصفاً إياها بـ”نمر من ورق”.

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