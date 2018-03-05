أمير الرياض يبحث مع وزير الخدمة المدنية تعزيز التعاون والموضوعات المشتركة (صور)

تواصل – الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم الاثنين، وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين إمارة الرياض والخدمة المدنية.

رافق وزير الخدمة المدنية في الزيارة كل من نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني والمتحدث الرسمي المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ حمد بن إبراهيم المنيف.

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