ملك البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى ويشيد بإنجازاته

تواصل – واس:

نوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مَمْلَكَة البحرين والمَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية والحرص المشترك على تطويرها فِي جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله فِي قصر الصخير، مساء الْيَوْم الاثْنَيْنِ، مَعَالِي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بِمُنَاسَبِةِ زيارته للبحرين بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب، حيث نقل إِلَى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حَفِظَهُ اللهُ ــ وخالص تمنياته لشعب مَمْلَكَة البحرين بدوام الرفعة والازدهار.

ورحب ملك مَمْلَكَة البحرين، برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق وكلفه بنقل تحياته إِلَى أخيه خادم الحرمين الشريفين حَفِظَهُ اللهُ وتمنياته الطيبة للشعب السعودي بالمزيد من الرقي والتقدم, مقدماً شكره لرئيس مجلس الشورى السعودي وأعْضَاء الوفد المرافق على زيارتهم لمَمْلَكَة البحرين التي تأتي فِي إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد جلالة ملك البحرين خلال اللقاء بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس النواب والشورى فِي البحرين ومجلس الشورى فِي المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية فِي توصيل صوت المملكتين إِلَى العالم وإِظْهَار مَا تشهده من تقدم ورقي وازدهار على كَافَّة الأصعدة، مُنَوِّهاً بما حَقَّقَته هذه المجالس من إنجازات مُهِمَّة على مختلف الأصعدة تؤكد وحدة مواقفنا المشتركة، مُؤكِّداً جلالته على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم فِي تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتنسيق فِي المجال التشريعي والبرلماني.

مِنْ جَانِبِهِ أَعْرَب مَعَالِي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن شكره وتقديره لما أبداه جلالته من حرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مُشِيداً بالتعاون الوثيق البرلماني البحريني ومجلس الشورى السعودي وما يشهده من تنسيق مشترك لكل مَا فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين، مُعْرِباً عن اعْتِزَازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إِلَيْهِ العلاقات البحرينية السعودية.

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