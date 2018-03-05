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ولي العهد يلتقي شيخ الأزهر

ولي العهد يلتقي شيخ الأزهر
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في القاهرة اليوم، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بحضور الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

ورحب شيخ الأزهر بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لمصر، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

فيما نوه سمو ولي العهد بدور الأزهر في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية للحفاظ على الثوابت الدينية ونشر الثقافة الإسلامية، وإبراز المبادئ السمحة والقيم النبيلة، ونبذ الفكر المتطرف.

كما التقى ولي العهد، في القاهرة اليوم، البابا تواضروس الثاني، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ومصر، والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وثمن سمو ولي العهد دور الأقباط في استقرار مصر والوقوف مع قضايا الأمة العربية والإسلامية.

 

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