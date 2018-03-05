«الإحصاء»: الذكور يعملون 3 ساعات أكثر من الإناث أسبوعياً

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كشفت المؤشرات الاجتماعية للهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017 عن متوسط ساعات العمل للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الجنس للربع الثالث 2017 مقارنة بالربع الثاني 2017.

حيث أظهرت نتائج نشرة سوق العمل، أن متوسط ساعات العمل من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الماضي بلغ 44.9 ساعة في الأسبوع، وذلك لإجمالي المشتغلين 15 سنة فأكثر، بلغ متوسط ساعات العمل للذكور 45.2 ساعة عمل أسبوعيًّا ومتوسط ساعات عمل الإناث 42.7 ساعة أسبوعيًّا.

كما أظهرت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل التشغيل الإجمالي للسكان 15 سنة فأكثر بلغ 94.2%، وبلغ معدل التشغيل بين الذكور 96.8%، كما بلغ معدل التشغيل بين الإناث 78.9%، كما أظهرت نتائج المسح أن معدل التشغيل للسعوديين بلغ 87.2%، وبلغ معدل التشغيل بين السعوديين الذكور 92.6% ومعدل التشغيل بين السعوديات 67.8%.