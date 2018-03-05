بدء المراحل الأولية للمسح الصحي لطلاب المدارس

تواصل – فريق التحرير:

تنفذ الصحة برنامج المسح الصحي لطلاب المدارس، حيث شارك عدد من المعنيين في دورة تدريبية ضمت منسوبي مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، للتدريب على برنامج المسح الصحي للطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأبانت الصحة، أن البرنامج يهدف إلى الكشف الطبي على الطلاب في الصف الأول الابتدائي وطلاب الصف الرابع وطلاب الصف الأول المتوسط، وكذلك طلاب الصف الأول ثانوي، حيث تسعى الصحة من خلال الدورة إلى تدريب الكوادر الصحية على الفحوصات المشمولة في برنامج المسح الصحي للطالب وكذلك تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات فيما يختص بتطبيق برنامج المسح الصحي للطلاب.

وقد اشتملت الدورة، على إعطاء نبذة عن أهمية الفحوصات الطبية في السن المدرسي والإحالة وكذلك عن فوائد التطعيمات في السن المدرسي وقياس مؤشرات كتلة الجسم ودلالته والكشف على وحدة النظر ودلالاته بالإضافة إلى الكشف عن اعوجاج الظهر وفحص الأسنان وتطبيق الفلورايد.

كما تطرقت الدورة إلى مهارات الكشف المبكر عن تعاطي التدخين في السن المدرسي والتعامل معه وصعوبات التعلم وكذلك الكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى الكشف عن حالات الاكتئاب والتعاطي معها لدى اليافعين.