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«إن خرجَتْ من السجن سأقتلها».. والد يتوعد ابنته

«إن خرجَتْ من السجن سأقتلها».. والد يتوعد ابنته
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تواصل – جدة:

‘‘سأقتلها إن خرجت من السجن‘‘ هذا فحوى الحوار الذي دار بين والد فتاة وقاضٍ على إثر قراره بالإفراج عنها في قضية أخلاقية حُكم عليها فيها بالجلد والسجن.

ووفقاً لـ‘‘عكاظ‘‘ رفض الأب استلام ابنته، داعياً القاضي إلى الإبقاء عليها في السجن مدى الحياة وذلك بعد أن تم استدعاؤه لتسلمها، كما رفض كل الوساطات من أجل ذلك، وقال للقاضي وهو يبكي: ‘‘لن أقبل بعودتها مجدداً إلى البيت، وإذا أطلقتموها سأنهي حياتها حال خروجها‘‘.

من جهته حاول القاضي تهدئته وامتصاص غضبه ووعظه وتذكيره بمخافة الله، مؤكداً له أن كل إنسان معرض للوقوع في الخطأ وأن الله عفو غفور يقبل التوبة من عباده، والأولى للعباد أن يصفحوا ويعفوا، كما طالبه بإعادة التفكير لاحتواء فلذة كبده كون إصراره على الرفض ليس حلاً، وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل.

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