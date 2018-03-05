«تويتر» تُطلق ميزة جديدة.. مفيدة جدًا

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق وظيفة علامات مرجعية جديدة للتغريدات اعتباراً من الآن، وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للمستخدم استعمال العلامات المرجعية عند الرغبة في قراءة تغريدات في وقت لاحق أو تخزين أحد الروابط.

وأشارت خدمة التدوين المصغر أن وظيفة العلامات المرجعية الجديدة تختلف عن علامة “أعجبني” من خلال أنها تكون شخصية ولا تظهر للمستخدمين الآخرين، ولكي يتمكن المستخدم من وضع علامة مرجعية، فإنه يتعين عليه النقر على أيقونة المشاركة Share أسفل التغريدة، وبعد ذلك اختيار بند إضافة التغريدة إلى العلامات المرجعية Add tweet to bookmarks.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم إطلاق الوظيفة الجديدة تدريجياً لجميع مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة سواء بواسطة تطبيقات الأجهزة الجوالة أو في متصفح الويب.