«النيابة» تتهم «يوتيوب».. ينشر التطرف ويحض على الإرهاب

تواصل – الرياض:

اتهمت النيابة العامة السعودية، موقع (يوتيوب) بالتورط في نشر التطرف والفكر الإرهابي والتأثير على الشباب وتجنيدهم، وذلك خلال الجلسة القضائية الأولى لمحاكمة مجموعة إرهابية مكونة من 10 أشخاص، متهمين في حادثة إطلاق النار على دوريات الأمن في ضاحية لبن بالرياض عام 1436هـ.

ويعد موقع «يوتيوب»، الذي تأسس في شباط (فبراير) 2005 بحسب إحصاء موقع «أليكسا»، ثالث أكثر المواقع شعبية في العالم، إذ يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجاناً ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها.

ووفقا لـ”الحياة” فقد بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، محاكمة المتهمين (8 سعوديين ويمنيين)، الذين تلقوا تعليمات عملياتهم الإرهابية المنفذة من قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي عبر برنامج «يوتيوب»، ما وضع موقع التسجيل المرئي الأشهر على كرسي «الاتهام» بالترويج للفكر الإرهابي، وتجنيد إرهابيين، إضافة إلى إعطاء التعليمات والتلقين الإلكتروني.

وعلى رغم محاولة برامج التواصل الاجتماعي إثبات عدم ارتباطها في نشر العنف والمحتوى المتطرف بشكل مباشر أو غير مباشر في أرواقة المحاكم الأميركية، وتبرئتها من إحداها قبل أشهر في قضيتين من تورطها بالترويج للعمل الإرهابي، إلا أن «النيابة العامة» السعودية أثبتت خلاف ذلك، إذ وجه المدعى العام في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة مجموعة إرهابية الأسبوع الماضي، 63 تهمة ضد عناصر المجموعة، من بينها متابعة المتهمين المستمرة عبر برنامج «يوتيوب» للمحاضرات التي يلقيها منظري التنظيم، والاستجابته للاستنفار الوارد في محاضرة تحريضية عبر موقع «يوتيوب» تحض على البذل لأجل تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بقتل أي أجنبي أو أحد رجال الأمن، إضافة إلى تنفيذ تعليمات أحد زعماء التنظيم المدعو أبومحمد العدناني بإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم ما أثبت تورط «يوتيوب» بشكل مباشر في تجنيد أحد الإرهابيين ومحاولة ارتكابه جريمة قتل رجلي أمن في عملية ارتكبت في العاصمة الرياض.