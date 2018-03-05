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ضبط مجموعة من المخالفين في حملة أمنية موسعة بـ«سكاكا»

ضبط مجموعة من المخالفين في حملة أمنية موسعة بـ«سكاكا»
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تواصل- فريق التحرير:

نفَّذت شرطة منطقة الجوف حملة وطنية شاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمدينة سكاكا، بدءاً من عصر أمس الأحد.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل تم تسليمهم للجهات المختصة حسب نوع المخالفة.

الحملة الموسعة تمت بالتعاون مع (قوة الضبط الميداني – وقوة المهمات والواجبات الخاصة- إدارة التحريات والبحث الجنائي – وإدارة المرور – وإدارة دوريات الأمن) ومندوبي بعض الجهات الحكومية (مفتشي فرع مكتب العمل – ومفتشي فرع وزارة التجارة – ومفتشي أمانة منطقة الجوف – وفرع هيئة السياحة والتراث بالجوف).

 

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