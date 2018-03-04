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الحكومة الفلبينية تتخذ عدة إجراءات لسحب عمالتها من المملكة

الحكومة الفلبينية تتخذ عدة إجراءات لسحب عمالتها من المملكة
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تواصل – وكالات:

تبذل حكومة الفلبين جهوداً كبيرة لإقناع عمالتها في المملكة بالعودة للبلاد، حيث ستوفر لهم فرصاً للعمل هناك أو في دول أخرى، وفقاً لما نقلته “عكاظ” عن شبكة «نيوز إم بي»، اليوم.

وأضافت الشبكة، أن وزارة العمل والخدمة الفلبينية أنشأت فريق عمل خاصاً لتجهيز بيانات ومؤهلات العمالة الفلبينية في المملكة ويرأسه وكيل الوزارة كلارو أريلانو، على خلفية الأزمة التي افتعلتها مانيلا مع الكويت بسبب مقتل عاملة منزلية.

ودعا فريق العمل الشركات الفلبينية للانضمام لمعرض يقدم فرصاً وظيفية للعمالة التي ستتم إعادتها، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن قطر التي تواجه تأثيرات المقاطعة الخليجية استغنت عن خدمات 18 ألف عامل فلبيني.

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