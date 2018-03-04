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أمير الرياض يطلع على مشاريع الإسكان وأعداد المستفيدين من الوحدات

أمير الرياض يطلع على مشاريع الإسكان وأعداد المستفيدين من الوحدات
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تواصل – فريق التحرير:

اطَّلَعَ أمير الرِّيَاض الأمير فيصل بن بندر، على إحصاءات العرض والطلب للوحدات السكنية بمَدِينَة ومحافظات المِنْطَقَة للعام ٢٠١٨، ونسب التغطية، وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية.

واسْتَعْرَضَ خلال استقباله الْيَوْم (الأحد)، وزير الإِسْكَان ماجد الحقيل، يرافقه المستشار والمشرف العام على وكالة الوَزَارَة للدعم السكني الأمير سعود بن طلال بن بدر، وعدد من مسؤولي وَزَارَة الإِسْكَان، ملخصاً عن مشاريع مَدِينَة الرِّيَاض فِي ٢٠١٨ وبرامج الوَزَارَة كالإِسْكَان التنموي فِي الرِّيَاض ومعاييره، والأسر المستفيدة، إِضَافَةً إِلَى برنامج الإِسْكَان ٢٠٢٠ وأهدافه المستقبلية.

ونوقشت أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإِسْكَان فِي مِنْطَقَة الرِّيَاض، وسبل تعزيز الحلول السريعة، وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن اسْتِمْرَارية العمل والإنجاز.

من جهة أُخْرَى، اسْتَقْبَلَ الأمير فيصل بن بندر أمس، نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

وقدم الأمير فيصل بن بندر خالص تهانيه وتبريكاته للأمير فيصل بن فهد على الثقة الملكية الغالية، بتعيينه نائباً لأمير حائل، مُتَمَنِّياً له دوام التوفيق والنجاح فِي مَا كلف به.

يُذْكَرُ أَنَّ أمير الرِّيَاض، سيشهد، الاثْنَيْنِ، حفلة النادي الأدَبِي فِي مركز الملك فهد الثقافي لمنح جائزة كتاب العام الدورة العاشرة.

 

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