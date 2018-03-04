«الشعيبي»: تواصلنا مع الطفلة «هيفاء الحربي» في إندونيسيا

تواصل – الرِّيَاض:

كشف سفير المَمْلَكَة فِي إندونيسيا أسامة الشعيبي، عن الخطوات التي ستتخدها السفارة لمتابعة حَالَة الطفلة هيفاء سلطان الحربي، التي ظهرت فِي مقطع فيديو قَالَت فيه إن والدها تُوفِّي قبل 9 سنوات، وتركها فِي مِنْطَقَة بونشاك بإندونيسيا.

وأعلن “الشعيبي”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه تواصل شخصياً وكذلك قسم السعوديين بالسفارة مع “منى” والدة الطفلة هيفاء، مُشِيراً إِلَى أنها ستحضر غداً إِلَى السفارة لاستكمال إِجْرَاءَات التدقيق والحصول على معلومات عن عائلة والد البنت، والنظر فِي حالتها المالية والاجْتِمَاعِيّة والدراسية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، تظهر فيه طفلة سعودية مع والدتها الإندونيسية، تبحث فِي الأمَاكِن التي يتردد عليها المواطنون فِي مِنْطَقَة بونشاك الإندونيسية عن أَقَارِب والدها السعودي، الذي تُوفِّي بحادثة مُنْذُ 9 سنوات على حد قول والدتها.

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