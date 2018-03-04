خلال زيارة ولي العهد.. توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق «سعودي- مصري» للاستثمار

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تناولت المباحثات الثنائية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العديد من الملفات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والتنموي.

وشهد ولي العهد والرئيس السيسي توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، كما تناولت المباحثات بين ولي العهد ورئيس مصر تطورات الأحداث في المنطقة، كما اتفق الجانبان على إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمارات، كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين المملكة ومصر.

من جانبه، أكد الرئيس المصري لولي العهد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، كما اتفق الطرفان على الاستمرار في بذل الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة.