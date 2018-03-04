«الركبان» يطالب بهذا الإجراء مع مَن يطرح المسائل الفقهية الخلافية بوسائل التواصل (فيديو)

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طالب الشيخ عبدالله الركبان، عضو هَيْئَة كبار العلماء سابقاً، الجهات المختصة بمتابعة الأشْخَاص الذين يطرحون المسائل الفقهية الخلافية على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، وإلقاء القبض عليهم.

وقال “الركبان” فِي لِقَائِه ببرنامج “الجواب الكافي” على قَنَاة “المجد”: “إن الفتوى أمرها كبير، وهي عظيمة الخطر، والتجرؤ عليها مسألة تُؤدِّي بالإِنْسَان إِلَى الوقوع فِي أمورٍ لا تحمد عقباها”.

وأَضَافَ: “مما يؤسف له أن البعض يتجرأ على الفتوى وَهُوَ غير مؤهل، فإما أنه يريد الظهور أو أن يخالف مَا عليه الناس، وكَأَنَّهُ يَأْتِي بجديد، وهذا الأَمْر ينبغي أن لا يترك فيه الحبل على الغارب، لهؤلاء كل يفتي بما يريد”.