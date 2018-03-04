«العيسى»: نظام الجامعات الجديد في مراحله النهائية

تواصل – فريق التحرير:

شدد وزير التعليم د.أحمد العيسى، على أن هناك فجوة كبيرة بين الاحْتِيَاج وبين مَا تقدمه الجامعات فِي التخصصات الصحية, رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, مُشِيراً إِلَى أن هناك تخصصات حرجة فِي القطاع الصِحِّيّ وتحْتَاج معالجة لها فِي عقبات تعترضها.

وأبدى الوزير العيسى تخوفه من أن التوسع السريع فِي الكليات الصحية يؤثر على الجودة وعلى وجود كفاءات وطنية كافية فِي التدريس والإِشْرَاف الاكاديمي.

وَأكَّدَ أن “نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونة وصلاحيات إدارية خَاصَّة بها دون الرجوع لوَزَارَة التعليم والمالية وَهُوَ فِي مراحله النهائية”.

وناقش عَدَداً من المحاور المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احْتِيَاجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق فِي برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المَمْلَكَة وخارجها.