سوريا.. مقتل العشرات من قوات «بشار» في هجوم للمعارضة بالغوطة

تواصل – وكالات:

قال قائد عسكري في غرفة عمليات معركة “بأنهم ظلموا” التابعة للمعارضة السورية ‘‘إنهم نفذوا عدداً من الاقتحامات مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد، حول المواقع التي تقدمت بها القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها، سقط خلالها العشرات من عناصر النظام السوري ما بين قتيل وجريح‘‘.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية قالت أمس السبت ‘‘إن الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرت على قرى وبلدات اوتايا، النشابية، حزرما في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات التي تسيطر في المنطقة‘‘.