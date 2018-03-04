محكمة كندية ترفض إطلاق سراح سجين سعودي

تواصل- وكالات:

رفض قاضي بالمحكمة العليا في كندا التماساً من سجين سعودي لإطلاق سراحه بشروط.

ويقضي «ن. ع. س» (23 عاماً) حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بدعوى إلحاقه أذى جسيماً بشخص آخر في مدينة برنس جورج.

وقالت المحكمة إنها تخشى إن أطلقته أن يتمكن من الهروب من كندا قبل انتهاء محكوميته. وذكرت صحيفة «برنس جورج سيتيزن» أمس أن السجين السعودي ضرب امرأة في مكان عام وهرب -حسب قولها- لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه واحتجازه.

وجاء المواطن إلى كندا في عام 2010، وبعد دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عامين، التحق بجامعة نورثرن بريتش كولومبيا.