في شهر.. جولات مكوكية لـ«ولي العهد» تبدأ بمصر وتنتهي بأمريكا

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أكد مصدر حكومي، أن اختيار الأمير محمد بن سلمان لمصر كمحطة في جولته التي تشمل عدداً من الدول هو تأكيد على التعاون السعودي المصري على أعلى المستويات.

وفي السياق ذاته أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر تفسر على أنها تأكيد لدعم السعودية لمصر، كونها جزءاً من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لنصرة الحكومة الشرعية في اليمن في مارس 2015 ولقتال الحوثيين المدعومين من إيران حسب القرار الأممي 2216.

وتوقع مراقبون أن تشمل جولة ولي العهد، فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، التي قال عنها المفكر في معهد المشاريع الأمريكي أندرو بوين لفرانس برس إن الأمير الشاب يقدم أفضل صورة عن بلاده للعالم ، مضيفاً أن الزيارة «تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة في السياسة الداخلية والخارجية، رغم أزمتي قطر واليمن، وهذه ليست مهمة سهلة».

كما توقع مصدر حكومي أن تشمل زيارة ولي العهد للولايات المتحدة أواخر مارس الجاري، العديد من المدن، ورغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع على معاهدة تعاون نووي مع السعودية بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

ومن المتوقع أن تعلن الرياض هذا العام عن الجهة التي ستكلفها ببناء أول مفاعلين نوويين من بين 16 مفاعلاً تنوي بناءها، وتجري مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة على اتفاق تصدير التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات، يأت ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية الى الحصول على عقود مع السعودية. ومن بين النقاط التي سيتركز عليها الحديث كذلك طرح أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط للاكتتاب العام.