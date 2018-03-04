«الشريم»: المجتمع ليس ملائكيًّا.. ووصفه بالشيطاني «غير مقبول»

تواصل – الرياض:

قال الشيخ سعود بن عبدالله الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، إن أي مجتمع فيه الخير وفيه الشر، وأنه لن يطلب من أي شخص وصف مجتمعه بالملائكي، ولا يقبل منه وصفه بالشيطاني.

وأكد الشيخ الشريم، أن كثيراً من الناس خيرُهم يسبِقُ شرَّهم، مطالباً الجميع أن يسدِّدوا ويقاربوا ويصبروا.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الشريم على حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها، “لَنْ يُطلَبَ منك وصف مجتمعك بالملائكي، كذلك لن يُقبَلَ منك وصفُه بالشيطاني، فكلُّ أحَدٍ له وعليه، وكثيرٌ من الناس خيرُهم يسبِقُ شرَّهم، فسدِّد وقارِب، وخالِط واصبِر.”