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اتفاقية لتوطين صناعة الخوذ والستر الواقية من الرصاص

اتفاقية لتوطين صناعة الخوذ والستر الواقية من الرصاص
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تواصل – الرياض:

وُقِّعت مذكرة تفاهم بين مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مع شركة دوبونت الأمريكية، تهدف إلى توطين صناعة التجهيزات العسكرية، كالستر الواقية من الرصاص والخوذ وألواح الحماية باستخدام المواد الباليستية.

وتم توقيع الاتفاقية في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2018” في مدينة الرياض.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ تحقيق رؤية 2030 وتوطين الصناعات المختلفة، ونقل الخط وتكنولوجيا الصناعة مع الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج المواد الباليستية إلى مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية لتصنيعها بأيدٍ وطنية.

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