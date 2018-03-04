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أطباء يفتحون مخ مريض بالخطأ

أطباء يفتحون مخ مريض بالخطأ
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تواصل – وكالات:

تعرّض أطباء للإيقاف عن العمل في المستشفى العام الرئيسي في كينيا بعدما فتحوا عن طريق الخطأ مخ مريض لم تكن حالته تستدعي خضوعه لهذه الجراحة.

وكان قد تم إدخال رجل لم يعلن عن اسمه ليتلقى فقط تمريضاً وعلاجاً لتورم في الرأس إلى غرفة العمليات يوم 19 فبراير، وخضع بالخطأ لجراحة في المخ كانت مقررة لمريض آخر.

وذكر مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي في بيان أن جراحة فتح الرأس كانت مخصصة لمريض مصاب بجلطة لكن اختلاط بطاقات التعريف نتج عنه تبادل للمرضى. وذكرت صحيفة “ديلي نيشين” المحلية أمس الجمعة أن المريض كان يعاني من جرح في الرأس يحتاج لرعاية فقط من قسم التمريض ولكنه كان موجوداً في قاعة بها مريض بجلطة في المخ. ولم يلحظ الأطباء وجود خطأ إلا بعد ساعات على مرور الجراحة عندما اكتشفوا عدم وجود جلطة.

وحدثت الواقعة الأحد الماضي، ولكن إدارة المستشفى قررت مساء امس إيقاف الجراح وطبيب التخدير وممرضتين لتورطهم في الأمر. ورغم خطورة ما حدث، إلا أن المريضين الاثنين في حالة جيدة، بحسب “ديلي نيشين”.

وقد يعود الخطأ إلى أن الطريقة الوحيدة المتبعة في المستشفى لتحديد هوية المرضى هي ملصقات في مآزرهم، لذا هناك احتمالية لوقوع خطأ لحظة وضع الملصق للمريضين.

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