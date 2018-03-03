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«الأحوال المدنية» توضح شرط تجديد بطاقة الهوية السارية إلى الجيل الثالث

«الأحوال المدنية» توضح شرط تجديد بطاقة الهوية السارية إلى الجيل الثالث
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الأحوال المدنية، السبت، أنه لا يمكن تجديد الهوية الوطنية سارية الصلاحية للجيل الثالث إلا إذا كان المتبقي على انتهاء صلاحيتها أقل من 180 يوماً.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال محمد الجاسر: إن الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة ذكية “لا تلامسية” بها معلومات حاملها وسجل الأسرة، ورخصة السياقة، وجواز السفر، والتوقيع الإلكتروني والسمات الحيوية، وبها بروز ملموس يمَكِن الكفيف من التعرف عليها، كما أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر.

وكانت الأحوال المدنية أكدت في وقت سابق أن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية سيبدأ إصدارها بشكل تدريجي خلال 15 يوم عمل في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.

 

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