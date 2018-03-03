مسؤول: ندرس إقامة مناطق حرة على البحر الأحمر والخليج العربي

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات مصدر بهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس مازن الحماد، عن وجود دراسات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف أن الدراسات تشمل أيضاً تأسيس بنك للاستيراد والتصدير، وإطلاق أكثر من 18 مشروعاً في هذا الإطار.

ولفت، خلال ورشة عمل بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج بالدمام، إلى أن 13% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر غير مستغلة.

وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد والتصدير لتمويل المصدرين والمستوردين، وتقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين، بحسب “عكاظ”.