«مدني طبرجل» يسيطر على حريق خزان وقود بـ«بسيطا».. ولا وفيات

تواصل – أحمد الرمال:

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المشاريع الزراعية بمركز بسيطا.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، إنهم تلقوا بلاغاً الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت عن اشتعال النيران بخزان وقود (ديزل) في أحد المشاريع الزراعية في بسيطا.

وأضاف: على الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبيّن أن الحادث عبارة عن حريق خزان وقود (ديزل) بسعة 32000 لتر، وتمت السيطرة عليه، وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث نتيجة تسرب الوقود من الخزان.