«كراني»: الطقس المضطرب يهدأ الإثنين المقبل.. والحرارة ترتفع 3 درجات

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قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: إن الاثنين المقبل 17 جمادى الآخرة، سيشهد بداية استقرار نسبي في الطقس، بعد ساعات من عدم الاستقرار تبلغ ذروتها، غداً الأحد، متوقعاً ارتفاعاً في درجات الحرارة ما بين 3 إلى 6 درجات.

وكتب “كراني”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “يوم الاثنين المقبل 17 جمادى الآخرة، مع وسطه ونهايته، تكون نهاية حالة عدم استقرار، والتي تبدأ بعون الله تعالى نهاية يوم الغد “الأحد”، بصحبة تراكم سحابي رعدي وممطر على حائل، يمتد لشمال شرقها وجنوب غربها، تزداد تعمقاً فجر الاثنين، وتحول محورها للشمالية الشرقية ومنطقة القصيم وشمال الرياض”.

وتابع: “هناك تكوُّن سحابي ممطر ورعدي بالمصايف وجنوباً لمنطقة جازان وسواحلها، وتأقلم تام للكتلة الهوائية السائدة بأجواء السعودية، يؤدّي لارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية، وأتربة مثارة في الشمال والوسطى والشرقية والجنوبية، وصحو إلى غائم على الشمال والغربية وضباب بالسواحل”.