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المدينة.. الهلال الأحمر يُكرّم معلمة أنقذت حياة طالبة

المدينة.. الهلال الأحمر يُكرّم معلمة أنقذت حياة طالبة
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تواصل – المدينة المنورة:

كرمت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، المعلمة نجوى نياف الجابري، التي أسهمت في إنقاذ إحدى الطالبات الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لغصة أغلقت مجرى الهواء، فسارعت المعلمة إلى إسعافها.

وتقدمت المعلمة نجوى الجابري يالشكر والتقدير لرئيس هيئة الهلال الأحمر، الذي وجه إلى مسؤولي فرع منطقة المدينة المنورة خالص الشكر والتقدير على الدور الإنساني الذي قامت به مع الطالبة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن برنامج الأمير نايف مستمر مجاناً للجميع، إذ يتم عمل دورتين للإسعافات الأولية بوتيرة شبه أسبوعية للرجال والنساء بمركز التدريب الرجالي بالميقات ومركز التدريب النسائي بحي الملك فهد.

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