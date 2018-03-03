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أمهات المعتقلين اليمنيين يطالبن المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عن أبنائهن

أمهات المعتقلين اليمنيين يطالبن المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عن أبنائهن
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تواصل- واس:

أطلقت رابطة أمهات المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية والمختفين قسرياً، نداءً ناشدت خلاله المجتمع الدولي والإقليمي ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الضحايا الذين حُرموا من حرياتهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أي ذنب.

وطالبت بالعمل على الإفراج عن أولادهن الذين سُلبت حرياتهم دون أي مسوغات قانونيه والكشف عن مصيرهم ومعاقبة المتسببين بهذه الجريمة الإنسانية، وإجبار المنتهكين بإغلاق السجون غير الرسمية وتطبيق القانون والمعاهدات الدولية فيما يخص تقييد الحرية والاعتقال والمساءلة.

وناشدت أمهات المعتقلين والمختفين، الضمير الإنساني والجهات الفاعلة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان وحماية المسلوب للحرية والحياة الكريمة داخل سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

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