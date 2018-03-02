توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ورياح وغيوم على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على مناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ) فيما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.