«شرطة المدينة»: «معتلي منبر الجمعة» بينبع سبعيني يعاني من اعتلالات نفسية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدنية المنورة، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد المسنين يعتلي منبر أحد المساجد ويتفوه بعبارت غير مترابطة وتم إنزاله من قبل المصلين يعاني من اعتلال نفسي.

وأضاف: تبين أن الحادثة وقعت هذا اليوم 14/6/ 1439هـ، قبل صلاة الجمعة، بأحد مساجد محافظة ينيع، كما تبين أن الذي اعتلى المنبر هو مواطن في العقد السابع من العمر يعاني من اعتلالات نفسية، وله سجل طبي في أحد المستشفيات المتخصصة وحالته تتطلب المتابعة المستمرة، تم تسليمه لذويه لاستكمال علاجه ورعايته.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو للشخص المذكور وهو يحاول صعود منبر الجامع اليوم الجمعة، قبل دخول الخطيب الرسمي للجامع، وقام بإلقاء الخطبة الأمر الذي استدعى التدخل.

وقال شهود عيان إن الشخص الذي اعتلى المنبر، قبل دخول الخطيب الرسمي، معتل نفسياً وكان يرتدى “بشت” حتى يظن المصلون أنه الخطيب.

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