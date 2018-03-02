للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس وباحثين سعوديين من حمَلة الدكتوراه (رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والباحثين) ودرجة الماجستير (رتبة محاضر) للعمل بأقسامها المختلفة وكلية المجتمع بالدمام وفقًا للرتب والتخصصات الموضحة في الإعلان المرفق.

ونشر حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإعلان الصادر عن جامعة الملك فهد، والذي اشترط أن يكون المتقدمون من المواطنين السعوديين فقط، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وحول شروط التقديم، في وظائف جامعة الملك فهد للبترول، فهي كالتالي:

– ألا يتجاوز عمر المتقدم توظيفه معيد عن 30 سنة ومحاضر عن 35 سنة.

– أن يكون التقدير في البكالوريوس والماجستير جيد جدًّا على الأقل وحاصل على الشهادة انتظامًا.

– معادلة الشهادة في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

– معرفة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.