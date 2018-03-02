العثور على جثة طفلة غرقت في «شعيب الغيلانة» بالرياض

تواصل – الرياض:

عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض على طفلة محافظة رماح المفقودة، متوفية غرقا بوادي الثمامة، “شعيب الغيلانة” بعد قرابة يومين من البحث عنها.

وفي التفاصيل، عثرت فرق الدفاع المدني برماح على جثة الطفلة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رماح مساء أول أمس الخميس، حيث توجة مدني رماح بعد إبلاغهم من قبل غرفة التحكم والتوجية في عمليات التحكم والتوجية في إدارة الدفاع المدني (بلاغ) يفيد فقدان طفلة عند خروج اَهلها للتنزه.

وعلى الفور توجهت الفرق للبحث عن الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات وتم العثور عليها متوفية من قبل فرق الدفاع المدني في وادي الثمامة ( شعيب الغيلانة) الذي يَصْب في روضة خريم.

وحذر الدفاع المدني مجددا المواطنين والمقيمين من خطورة الاقتراب من الأودية وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار، خاصة في مثل هذا الوقت من العام.