«العدل»: سجل الأسرة لا يغني عن صك الإعالة

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العدل، أن سجل الأسرة لا يغني عن صك الإعالة، مؤكدة عدم وجود تمديد له، وإنما يتم استخراج آخر جديد، كما يمكن تسجيل صك باسمين بمسمى «صك مشاع».

وكشفت الوزارة بحسب ‘‘المدينة‘‘، أن نقل ملكية العقار حاليا لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، مشيرة إلى أهمية الأحكام القضائية المتعلقة بتعزيز

استقرار الأسرة، ومنها إلزام الأب بتأمين مسكن لأبنائه مع حاضنتهم، وفسخ الولاية لعدم الأمانة، مع اعتبار الحضانة في الأصل للأم، والنفقة من الديون الممتازة.

كما أشادت الوزارة، بخطة التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ لإنجاز خدمة التحقق والسداد الإلكتروني في 24 ساعة بدلا من 30 يوما.